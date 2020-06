Patrick Lefevere moest ingrijpen: “Heb een compromis gemaakt” donderdag 4 juni 2020 om 09:30

Patrick Lefevere heeft in moeten grijpen om Deceuninck-Quick-Step in deze koersloze periode in leven te houden. In hoeverre het financiële gevolgen heeft, laat de ploegbaas in het midden. “Andere ploegen hebben er bij alle zelfstandigen de stekker uit getrokken. Ik heb een compromis gemaakt. Iedereen was onmiddellijk akkoord met alles”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Over besparingen praat Lefevere niet. Wel weet hij dat het bij andere teams erger is dan wordt voorgedaan. “Ik zal nooit over cijfers praten”, geeft hij aan. “Laat de anderen maar praten. Zij die zeggen dat de sponsors er staan in goede en kwade dagen, hebben veel meer geknipt dan wie ook. En tegelijk zijn ze zichzelf blijven uitbetalen. Ik zal geen namen noemen.”

“Ze kunnen het honderd keren zeggen, bij Jumbo en al die andere ploegen, dat de sponsors er staan in goede en in kwade dagen. Als we dit jaar niet meer koersen, wil ik het nog zien hoeveel goede en kwade dagen er nog overschieten. Dan ben ik de eerste om te zeggen: we stoppen. En volgend jaar beginnen we weer van nul, met het budget dat we hebben”, aldus Lefevere.

‘Als je paranoia wordt, moet je naar een bunker rijden’

Lefevere heeft de laatste vier maanden geen salaris meer ontvangen. “Ik kan mij dat permitteren. Ik zou wel erg slecht bezig zijn, mocht ik het me niet kunnen veroorloven om mezelf op mijn 65ste vier maanden niet uit te betalen”, zegt hij.

“We moeten altijd waakzaam zijn, maar wat ons nu wordt opgelegd doen we – met uitzondering voor het dragen van mondmaskers – al drie jaar. Handen wassen, handgels gebruiken voor en na het eten. Daar ligt het niet aan”, vervolgt Lefevere, die niet achter elke boom een vijand ziet. “Als je paranoia wordt, moet je nu naar een bunker rijden en jezelf opsluiten. Als je nu niet bereid bent, nu de maatschappij weer opengaat, om een aantal verboden op te geven, moet je een kluizenaar worden.”