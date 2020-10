Patrick Lefevere: “Lelangue zette zijn eigen mensen in de wind”

Patrick Lefevere, ploegmanager van Deceuninck-Quick Step, heeft zich fel uitgelaten over John Lelangue van Lotto Soudal. In zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad schrijft hij dat Lelangue zijn eigen mensen publiekelijk in de steek heeft gelaten.

Volgens Lefevere deed Lelangue dat rond de rennersstaking in de Giro d’Italia met een bericht op zijn social media. Hij schrijft: “Ik zou nooit de tweet sturen die Lotto-collega John Lelangue naar buiten bracht. Hij distantieerde zich van actievoerder Adam Hansen door te zeggen dat die alleen als vakbondsafgevaardigde optrad en dat Lotto Soudal aan de kant van organisator RCS staat. Dat is je eigen mensen in de wind zetten.”

Hetzelfde constateerde de manager van Deceuninck-Quick Step al eerder in de Giro toen Thomas De Gendt zijn zorgen uitsprak over de veiligheid van de renners. “Daar ging Lelangue ook meteen tegenin. Zo zit hij in elkaar: een politieker die altijd de UCI en de organisatoren wil behagen. ‘Mijn meningen zijn persoonlijk’, staat op zijn Twitter-account, maar ik vraag me af over welke meningen het dan wel gaat. Hij heeft er nooit één.”

Lefevere kan zich ook niet vereenzelvigen met Lelangue, schrijft hij. “Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij van België heeft Lelangue ooit ‘de nieuwe Patrick Lefevere’ genoemd, ‘alleen minder brutaal’. Sorry, maar dat slaat nergens op. Ik voelde me in ieder geval niet vereerd. Ik ga mijn eigen mensen nooit publiekelijk afvallen. Ik verdedig Fabio Jakobsen en ik verdedig Sam Bennett, ook al stoot ik daarmee veel mensen tegen de borst.”

Respect

Lelangue reageerde zaterdagochtend al via zijn social media. “Dus na aanvallen op mijn collega Luca Guercilena (van Trek-Segafredo, red), op organisatoren en op de UCI, ben ik zo te zien de volgende op de lijst van Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad. Een eigen mening hebben is een vrijheid, het accepteren van andermans mening is slechts respect. Goed weekend!”, schreef de manager van Lotto Soudal.

Having certain values since more than 25 years does not mean that your are a politician; it mean that you are defending your opinions and your ideas (« my own ideas » Mister @PatLefevere ). Is it defending @UCI_cycling , organisers, riders? No, it’s only defending my convictions! pic.twitter.com/zG1D6RmXW7 — John Lelangue (@johnlelangue) October 31, 2020