Patrick Lefevere: “Laat wat in het tennis gebeurd is, voor ons een wake-upcall zijn” zaterdag 27 juni 2020 om 09:12

Patrick Lefevere maakt zich zorgen over hoe we wielerwereld met de beteugeling van het coronavirus om zal gaan. Hij wijst daarbij onder meer naar het tennis, waar topspeler Novak Djokovic positief testte op corona. “Mijn ergste nachtmerrie is dat de koersen in juli – zoals in het tennis – tot besmettingen leiden”, schrijft hij in zijn column in Het Nieuwsblad.

De teambaas van Deceuninck – Quick Step hoopt dat de gebeurtenissen in het tennis tot een wake-upcall voor de wielersport zullen leiden. “Ik wil nog wel geloven dat Novak Djokovic zijn demonstratietoernooien met goede bedoelingen heeft georganiseerd, maar zonder voorzorgsmaatregelen loopt het dus faliekant af”, geeft hij aan.

“Laat het een les zijn voor alle wielerwedstrijden die straks in juli opnieuw beginnen”, gaat hij verder. “Die schieten nu als paddenstoelen uit de grond, maar ik hoop dat er toch voldoende aandacht gaat naar preventie”, aldus Lefevere. De stage van zijn eigen ploeg in Kaster stemde hem hoopvol. “Onze coureurs zijn ook jonge mensen die elkaar lang niet hebben gezien, maar ’s avonds na het eten ging iedereen meteen naar zijn kamer. Ik heb het eerder gezegd: in de koers is aandacht voor hygiëne en besmettingsgevaar een soort tweede natuur. In tennis – met de rijkste sponsors van de wereld – denk je misschien al wat vlugger dat je intouchable (onaantastbaar, red.) bent.”

Weinig wedstrijden

Deceuninck – Quick Step kiest ervoor om weinig wedstrijden te rijden in juli. De ploeg start in de kermiskoers in Rotselaar van sponsor Vermarc en staat met een selectie aan de start van de Ronde van Burgos. “Door collectief op stage te gaan, kan de hele ploeg in dezelfde bubbel blijven. Dat lijkt me de veiligste en al zeker de meest overzichtelijke aanpak. Andere ploegen differentiëren tussen verschillende programma’s, wij verkiezen iedereen voorlopig samen te houden. We gaan de komende weken ook nog geregeld testen”, klinkt het.

Lefevere stoort zich aan het feit dat organisatoren nu voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. “Ze willen allemaal Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe aan de start. En ja, onze coureurs willen ook graag koersen. Maar voor niks gaat de zon op. Dan verkiezen we een stage in San Pellegrino, waar de regio wel een financiële inspanning doet voor de exposure die ons verblijf hen biedt.”