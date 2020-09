Patrick Lefevere: “Julian verdient het niet het geel zo kwijt te raken” donderdag 3 september 2020 om 09:06

Teammanager Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step rekent het zijn ploeg aan dat Julian Alaphilippe door een tijdstraf het geel verloor in de Touretappe naar Privas.

Lefevere spreekt van een zware straf, in een interview met de Franse krant Le Parisien. “Maar de regel is er wel. En als die voor anderen geldt, dan ook voor ons. Het geel staat niet boven de rest. Als niemand ons had gewaarschuwd dat we in de laatste 20 kilometer niet mochten bevoorraden, dan hadden we het kunnen aanvechten. Iedereen weet dit. Maar iemand van ons duidelijk niet.”

Toch baalt de teammanager. “In de wielersport kun je een trui verliezen bij een val, door een lekke band, door een slechte conditie of omdat iemand sterker is. Maar om het geel te verliezen door zo’n domheid… Dan is niemand gelukkig. Ik in elk geval niet. Julian verdiende het niet om de trui zo kwijt te raken. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde.”

Ongelooflijk, zegt Lefevere. “Aan de finish hadden we twee truien: het geel voor Julian en het groen voor Sam Bennett. En opeens hebben we er nog maar een.”

Jakobsen

Wel kan hij het een en ander in perspectief plaatsen. “Weet je,” vervolgt hij het gesprek, “met onze zwaargewonde renners als Fabio Jakobsen en zijn honderddertig hechtingen in zijn gezicht, kan ik dit relativeren. Het zal als een windvlaag voorbijgaan en we zullen ons hoofd opheffen. Dit is dan maar een kleinigheid.”