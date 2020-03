Patrick Lefevere: “Is de Tour belangrijker dan de Spelen?” dinsdag 24 maart 2020 om 16:39

Het Internationaal Olympisch Comité heeft vandaag besloten om de Olympische Spelen met een jaar uit te stellen, maar koersorganisator ASO hoopt nog altijd de Tour de France te organiseren van 27 juni tot en met 19 juli. Patrick Lefevere, manager van Deceuninck-Quick-Step, heeft zo zijn bedenkingen. “Ik ben geen pessimist, maar wel een realist.”

Volgens de Franse krant Le Parisien heeft de Tourorganisatie een scenario uitgetekend waarbij de Tour alleen gaat om het sportieve gedeelte, zonder andere publieksevenementen rondom de koers zoals de reclamekaravaan en het Village Départ. Op die manier kan de ronde ook tijdens de coronacrisis doorgaan, maar Lefevere zet alsnog enkele vraagtekens achter de Tour.

“Er is deze zomer geen EK voetbal en de Olympische Spelen gaan niet door”, zo vertelt hij aan Sporza. “Hoe kan je dan vasthouden aan de Tour? Ik wil natuurlijk dat die ronde doorgaat, maar wij hebben voorlopig als team geen nieuws gehad. Ik heb het artikel (in Le Parisien, red.) ook gelezen, maar ik heb sinds de slotdag van Parijs-Nice niks meer van ASO gehoord.”

“Ik heb geen glazen bol”

“Er is nog geen communicatie geweest over de Tour. Althans, niet met onze ploeg”, zo vertelt de teambaas. Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, gaf onlangs aan contact te hebben met ASO over de Ronde van Frankrijk en volgens haar ‘is het van het grootste belang dat de Tour de France en de Olympische Spelen kunnen worden gehouden’.

Lefevere: “Ik hoor het graag, maar waarom zou de Tour wel kunnen doorgaan als andere sportevenementen worden afgelast? Is de Tour belangrijker? Iedereen vraagt zich af wanneer we weer kunnen koersen. Ik heb geen glazen bol, maar dat is nu vooral bijzaak”, zo doelt hij op de grote problemen die zijn ontstaan vanwege het coronavirus.