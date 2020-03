IOC hakt de knoop door: Olympische Spelen uitgesteld naar 2021

De kogel is door de kerk: de Olympische Spelen worden met een jaar uitgesteld naar 2021, zo heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zojuist wereldkundig gemaakt. Eerder kwamen de Japanse premier Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach tot een akkoord om het sportevenement te verplaatsen.

De Olympische Spelen in het Japanse Tokio stonden aanvankelijk op de kalender van 24 juli tot en met 9 augustus, maar er werd vanuit de sportwereld steeds meer druk uitgeoefend om het evenement te verplaatsen vanwege het immer verspreidende coronavirus.

Zo maakten de nationale sportbonden zich onder meer zorgen over de veiligheid van de atleten en de wereldgemeenschap, maar sprak Alejandro Blanco – de voorzitter van het Spaans Olympisch Comité – ook van een onevenwichtige situatie voor bepaalde landen. “Onze atleten kunnen op dit moment niet meer trainen.”

Zomer van 2021?

Verder riep de KNWU al op om het evenement uit te stellen en gaven meerdere landen aan geen atleten te sturen naar de Olympische Spelen. Dit weekend maakte het IOC na spoedberaad bekend dat het serieus rekening houdt met het scenario van uitstel, vandaag bleek het uitstellen van de Olympische en Paralympische Spelen onafwendbaar.

‘Onder de huidige omstandigheden en op basis van informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, hebben de IOC-voorzitter en de premier van Japan geconcludeerd dat de Spelen moeten worden verschoven naar een datum na 2020, maar niet later dan de zomer van 2021. Dit om de gezondheid van iedereen te beschermen”, zo klinkt het.

Eerder werden andere grote sportevenementen – zoals het EK voetbal en de Giro d’Italia – al uitgesteld als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Europa. De Tour de France (27 juni-19 juli) staat voorlopig nog op de agenda en koersorganisator ASO zou er alles aan doen om de Franse ronde door te laten gaan op de geplande data.

