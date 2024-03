zaterdag 9 maart 2024 om 09:18

Patrick Lefevere had interesse in Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt: “Maar Lotto Dstny zal oude truc gebruikt hebben”

Patrick Lefevere heeft aan de mouwen getrokken van Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt. Dat vertelde de Belgische manager in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad. “Je voelt echter dat het Lotto Dstny zal worden”, geeft Lefevere aan.

Van Gils en Van Eetvelt maakten beiden al indruk in 2024. Van Gils werd derde in Strade Bianche, Van Eetvelt won de UAE Tour. Lotto Dstny heeft met andere woorden twee grote talenten in de gelederen en moet dus alle zeilen bijzetten om hun contracten te verlengen. “Hen verlengen is onze absolute prioriteit”, vertelde sportief manager Kurt Van de Wouwer een tijdje geleden aan WielerFlits.

Lefevere is een van de managers die roet in het eten wilde gooien en de twee wilde binnenhalen. “Ik heb ondertussen ervaring genoeg om in een gesprek of onderhandeling meteen aan te voelen hoe de vlag erbij hangt. Zo hebben wij de voorbije maanden natuurlijk geïnformeerd naar Maxim Van Gils en Lennert Van Eetvelt, maar daar voel je dat het Lotto Dsnty zal worden.”

“Ze zullen daar de oudste truc uit het boekje hebben bovengehaald: ‘Bij Soudal Quick-Step zal je alleen maar moeten werken voor Remco Evenepoel.’ Terwijl Ilan Van Wilder toch bewijst dat een hybride rol van half knecht-half kopman net heel interessant kan zijn. Dat is ook hoe we Luke Lamperti willen uitspelen. Want we hebben onze talentvolle Amerikaan echt wel gevonden. Luke is een beloftevolle klassieke renner en sprinter die volgens mij in eerste instantie heel veel kan leren als lead-out van Tim Merlier. Daarna kan hij zelf het Amerikaanse uithangbord worden waar Specialized al zo lang op zit te wachten.”

Ook interesse in McNulty en Jorgenson

De ervaren manager vertelt dat hij in het verleden ook informeerde naar Brandon McNulty en Matteo Jorgenson, de huidige nummers een en twee in Parijs-Nice. “Het is ironisch dat McNulty en Jorgenson nu één en twee staan in het algemene klassement. Twee renners aan wiens mouw ik de voorbije jaren nogal hard heb getrokken. Dat heeft te maken met hun talent dat we vroeg hadden geïdentificeerd, maar ook met hun nationaliteit. Onze fietsconstructeur Specialized ziet graag goeie Amerikanen bij ons in de ploeg.”

Lefevere deed zelfs een voorstel voor McNulty. “UAE Team Emirates heeft toen ook een voorstel gedaan. En hun zakken zijn nog altijd dieper dan die van mij”, is hij duidelijk. Bij Jorgenson was het minder concreet. “Wij hebben vorig jaar met hem gepraat toen hij nog voor Movistar reed, maar ik voelde meteen dat hij zijn zinnen al op Visma | Lease a Bike had gezet.”