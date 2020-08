Patrick Lefevere: “Fabio is er veel slechter aan toe dan Remco” woensdag 26 augustus 2020 om 15:31

Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck-Quick Step is erg geschrokken van de toestand van Fabio Jakobsen, die hij dinsdag heeft bezocht. Zijn renner kwam in de Ronde van Polen hard ten val en raakte daarbij ernstig gewond.

Volgens Lefevere is Jakobsen er veel slechter aan toe dan Remco Evenepoel, die in de Ronde van Lombardije over een muurtje van een brug een ravijn in duikelde. “Zijn breuken kunnen genezen. Als hij de revalidatie volgt, zullen zes weken volstaan”, vertelde Lefevere aan VTM Nieuws. “Voor Fabio wordt het een maandenplan, vrees ik. Ik ben zwaar geschrokken. Hij heeft 130 draadjes uit zijn gezicht laten halen, hij heeft nog één tand, zijn gehemelte moet herstellen, zijn stemband is op dit moment verlamd. Dat was allesbehalve positief nieuws. Een verschrikkelijk gezicht.”

Vandaag werd bekend dat Deceuninck-Quick Step samen met Jumbo-Visma werkt aan de een veiligheidsorganisatie, die ervoor moet gaan zorgen dat renners tijdens wedstrijden aan minder gevaren worden blootgesteld. Ook Team Sunweb werkt mee achter de schermen.