Patrick Lefevere: “Extra wildcard Tour is een slag in het gezicht van de coureurs”

Deze week maakte de UCI bekend dat de organisatoren van de grote ronden, op verzoek van de ASO en RCS Sport, een extra wildcard mogen uitdelen. “Een slag in het gezicht van de coureurs”, aldus Patrick Lefevere, manager van Deceuninck-Quick-Step.

Net als afgelopen seizoen willen de Professional Cycling Council (PCC) en het directiecomité van de UCI de betrokken partijen die hard zijn geraakt door de coronacrisis, in 2021 tegemoet komen. Vanuit die gedachte is ook het maximale aantal deelnemers voor de grote ronden verhoogd van 176 naar 184 renners. Daarmee voldoet de UCI aan de wens van de wedstrijdorganisaties ASO en RCS Sport om in zware tijden voor de volksgezondheid en de economie een extra ploeg uit eigen land de kans te geven om mee te doen.

“Wat ik de UCI kwalijk neem, is dat ze zomaar meegaat in het voorstel van de ASO om de Tour met 23 in plaats van 22 ploegen te rijden”, schrijft Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad. “Terwijl ze het in 2018 nog roerend eens waren dat het peloton minder talrijk moest worden om het aantal valpartijen terug te schroeven. Plots mochten maar acht in plaats van negen renners mee naar de Tour. Nu is dat veiligheidsaspect ineens niet meer van tel. Een slag in het gezicht van de coureurs.”

“De ASO wil zelf zijn wildcards voor de Tour kunnen uitdelen en dus past ‘meer renners’ nu wel in dat kraam. Het politiek akkoord daarover met de UCI wordt dan nog verkocht als ‘een coronamaatregel’ om de kleinere Franse teams tegemoet te komen die ‘hun’ wedstrijden niet hebben kunnen rijden. Daarover kan ik wel alleen maar cynisch zijn”, aldus Lefevere.