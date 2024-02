vrijdag 16 februari 2024 om 09:49

Patrick Lefevere denkt dat Lotte Kopecky al nieuwe ploeg heeft voor 2025, haar manager ontkent

Lotte Kopecky zou al een nieuwe ploeg hebben gevonden voor 2025. Daar zinspeelt Patrick Lefevere op in gesprek met Het Nieuwsblad. “Of ik meer weet? Ja, ik denk dat ik meer weet”, stelt de directeur van Soudal Quick-Step en het vrouwenteam van AG Insurance-Soudal. Het management van Kopecky ontkent.

Bij de teampresentatie van SD Worx-Protime voor het nieuwe wielerjaar kwam de transfervrije status van wereldkampioene Kopecky ná het seizoen 2024 uitgebreid ter sprake. De Vlaamse zei dat er ruime interesse is van andere teams. “Voor een goed begrip: ik ben hier supergraag, hoef niet per se weg. Maar misschien is het niet verkeerd om eens nieuwe lucht te snuiven”, gaf ze toen mee.

Lefevere is als eigenaar van een Belgische vrouwenploeg natuurlijk geïnteresseerd in de diensten van Kopecky, maar hij geeft aan dat AG Insurance-Soudal niet de volgende ploeg gaat worden van de wereldkampioene. “Het was een doel om Lotte bij onze ploeg te krijgen, maar ik geloof niet dat Lotte einde contract is”, zei hij volgens Het Nieuwsblad al grijnzend. “Of ik meer weet? Ja, ik denk dat ik meer weet. Maar als renner ben je altijd einde contract.”

Manager Dries Smets van Lotte Kopecky ontkent dat in gesprek met de Belgische krant. “Zij heeft voor volgend seizoen nog steeds geen contract getekend en is dus nog altijd vrij. En zowat elke ploeg uit het vrouwenpeloton heeft al geïnformeerd”, aldus Smets.

‘Groei vrouwenwielrennen gaat ietsje te snel’

Onlangs kwam ook de mogelijke interesse van UAE Team ADQ in Demi Vollering ter sprake, waar een jaarsalaris van een miljoen euro op tafel zou liggen. Lefevere vindt dat geen goede ontwikkeling. “Als er iemand meer geld heeft, dan mag hij ook meer geld uitgeven”, zegt hij.

“Of ik vind dat het te snel gaat voor het vrouwenwielrennen? Ik heb al eens het hele peloton over mij heen gekregen omdat ik zei dat ik niet voor OCMW (gemeentelijke openbare instantie, red.) wilde spelen door 250 euro per maand te betalen aan een renster. Nu zitten we toch al aan een behoorlijk minimumloon. Maar om op de vraag te antwoorden: het gaat ietsje te snel, ja.”