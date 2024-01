dinsdag 23 januari 2024 om 11:22

‘Ruime interesse’ van andere teams voor Lotte Kopecky: “Misschien niet verkeerd om eens nieuwe lucht te snuiven”

Het contract van Lotte Kopecky bij SD Worx-ProTime loopt aan het einde van dit seizoen af. Ze heeft al wel gesprekken gevoerd over een langere verbintenis bij de ploeg, laat ze aan Het Laatste Nieuws weten. Maar: “Er is ook ruime interesse van andere teams.”

“Ik sta in een sterke positie, wat me toelaat met mijn management alle opties rustig te kunnen bekijken en geen overhaaste beslissing te moeten nemen”, aldus Kopecky. “Na de klassiekers hoop ik eruit te zijn. En beslis ik welke richting ik mijn carrière de komende jaren uitstuur. Voor een goed begrip: ik ben hier supergraag, hoef niet per se weg. Maar misschien is het niet verkeerd om eens nieuwe lucht te snuiven.”

Interne concurrentie?

Bij SD Worx-ProTime is Kopecky niet de enige wereldtopper aan boord. Het team beschikt ook over onder meer Demi Vollering, Lorena Wiebes en Marlen Reusser. Kopecky denkt echter niet dat dat komend seizoen een probleem gaat worden. “Elk heeft zijn persoonlijke ambities in bepaalde wedstrijden. Daar zullen we rekening moeten mee houden in de tactische besprekingen. Maar kijk naar vorig jaar: dat is allemaal heel goed uitgedraaid. Iedereen kreeg op tijd en stond zijn kansen en heeft die tenvolle benut.”

“Die werkwijze kunnen we dus aanhouden. Ik wil het niet hebben over interne concurrentie, het wordt zaak om goeie plannen en afspraken te maken. Ben ik solo weg, dan is het zo. Lukt het niet, zal ik de eerste zijn om mee een andere kaart te trekken.”