zaterdag 26 augustus 2023 om 08:30

Patrick Lefevere: “Als je onze ploeg echt analyseert, kan je nooit zeggen: oei, oei, oei”

Patrick Lefevere heeft vertrouwen in zijn ploeg voor de start van de Vuelta a España. In zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad schrijft de Belgische manager dat Soudal Quick-Step overigens de wedstrijd niet moet controleren. “Ik stel voor dat we drie weken koersen met José De Cauwer in gedachten: eerst het bord leegeten van een ander.”

Beginnen doet Lefevere met iets te zeggen over de ploegentijdrit, iets waar Lefevere overigens geen fan van is. “Ik verwacht dat onze ploeg vandaag competitief is. We hebben natuurlijk Remco Evenepoel, maar ook Mattia Cattaneo heeft dit jaar al een tijdrit gewonnen. Sprinters zijn ook altijd goeie ploegentijdrijders, dus Casper Pedersen zal ook geen mal figuur slaan. Voor lichtgewichten James Knox en Andrea Bagioli gaan het dan weer veertien lange kilometers worden.”

Nadat Lefevere aangeeft dat Bagioli inderdaad de vervanger is van Mauri Vansevenant, die nog niet fit genoeg was na een val, plaats hij een kanttekening bij de vragen over de sterkte van het team. “Ik lees links en rechts wat voorbehoud bij de sterkte van onze ploeg, maar dat begrijp ik niet. De Vlaamse pers heeft kennelijk een kort geheugen: vorig jaar waren we zogezegd ook niet gewapend om de koers te controleren, maar we hebben het toch maar gedaan.”

Lefevere: “Het is niet aan ons om de wedstrijd te controleren”

“En blijkbaar is iedereen ook vergeten dat Jan Hirt vorig jaar zesde is geëindigd in de Giro. Mattia Cattaneo is twee jaar geleden twaalfde geworden in de Tour. Dan ben je allesbehalve een zondagscoureur. James Knox was in 2020 zevende in het eindklassement van Tirreno-Adriatico. Niet voor niks hebben we zijn contract nu opnieuw verlengd”, aldus Lefevere.

Afsluiten doet de Belg door een tipje van de sluier op te lichten. “Als je onze ploeg echt analyseert, kan je nooit zeggen: oei, oei, oei. Bovendien is het niet aan ons om de wedstrijd te controleren. Er is een heel brede lijst aan favorieten. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, maar daarachter ook Joao Almeida en Juan Ayuso. Om nog te zwijgen van Geraint Thomas en Aleksandr Vlasov. Voor ons is dat alleen maar een voordeel: er zal altijd wel iemand zijn die een gat wil dicht rijden. Ik stel voor dat we drie weken koersen met José De Cauwer in gedachten: eerst het bord leegeten van een ander.”