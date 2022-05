Patrick Lefevere: “6,5 watt per kilo maakt Evenepoel niet ineens favoriet voor de Vuelta”

6,5 watt per kilo gedurende 27 minuten. Remco Evenepoel, kopman van Quick-Step Alpha Vinyl, zou in de Tour of Norway zijn beste waardes ooit trappen. Zelf was hij meer dan enthousiast over zijn prestatie. Zijn ploegmanager Patrick Lefevere relativeert echter de waarde van de data.

Mihai Simion, een Roemeense wielervolger, schreef het al op Twitter en Evenepoel bevestigde het ook zelf. “De waardes die ik hier trap, zijn mijn beste ooit.” 6,5 watt per kilo gedurende 27 minuten berekende Simion. Naar het verluidt is dat het hoogste watt per kilogram lichaamsgewicht dat het kopstuk van Quick-Step Alpha Vinyl ooit trapte. Zelfs het hoogste watt per kilo van het complete peloton in 2022.

Ook Lefevere heeft gelezen dat zijn renner de beste klimprestatie van het jaar heeft neergezet. “Hij trapte donderdag een halfuur lang 6,5 watt per kilo, wat zelfs Tadej Pogačar nog niet zou hebben gedaan dit jaar. Remco zelf spreekt ook over zijn beste waarden ooit.”

De ploegmanager relativeert echter in zijn column in Het Nieuwsblad. “Voor renners zijn die data een houvast, maar ik word er niet warm van. Welke waarde hebben watts per kilo als je het precieze gewicht niet kent en koerstactiek, windrichting of het voorafgaande parcours niet in rekening brengt? Ik hecht er weinig belang aan. Beter doen dan Tadej Pogačar is hem kloppen in de koers. 6,5 watt per kilo maakt Evenepoel niet ineens een favoriet voor de Vuelta.”

Mentaal stabieler

Lefevere vindt Evenepoel intussen in niks meer lijken op de renner van een jaar geleden. “Zoals ik Remco Evenepoel nu zie rondrijden in de Tour of Norway: onherkenbaar. Iedereen heeft het al uitgebreid gehad over zijn toegenomen explosiviteit – zoals hij die nu opnieuw toonde in de eerste etappe. Maar ik vind ook de mentale metamorfose opvallend. Remco rijdt veel stabieler, veel meer zen.”

Als voorbeeld neemt de ploegmanager de derde rit. “In de slotklim naar Gaustatoppen bleven Luke Plapp en Jay Vine donderdag voortdurend in zijn wiel hangen, zonder over te nemen. In het verleden had dat Remco geïrriteerd en nu ongetwijfeld nog altijd. Maar ik zie hem niet meer gesticuleren op de fiets. Hij rijdt ze gewoon uit het wiel, het best mogelijke antwoord. Natuurlijk valt hij soms nog eens uit die rol, maar ontegensprekelijk is hij mentaal stabieler geworden.”