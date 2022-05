Remco Evenepoel in Noorwegen: “Ik trap mijn beste waardes ooit”

Datafetisjist Mihai Simion tweette het gisteren al. En Remco Evenepoel bevestigde het ook zelf op de Gaustatoppen, de slotklim in de derde etappe van de Tour of Norway: “De waardes die ik hier trap, zijn mijn beste ooit.”

6,5 Watt/kilo gedurende 27 minuten, berekende Mihai Simion. Volgens de Roemeense wielervolger is dat het hoogste Watt per kilogram lichaamsgewicht dat Evenepoel ooit trapte. Zelfs het hoogste Watt/kilo van het hele peloton in 2022.

Voor ons moeilijk te achterhalen of deze cijfers helemaal exact zijn, maar feit is dat ook Evenepoel zelf meer dan enthousiast was over zijn prestatie, daar in Noorwegen. “We gaan deze zege niet overroepen”, vertelde hij na zijn tweede zege in drie dagen tijd. “Maar ik let vooral op de wattages die ik aan het duwen ben.”

“Ik kon de hele klim de kracht ontwikkelen die ik wilde ontwikkelen en ik kon blijven versnellen. De waardes die ik hier trap zijn mijn beste ooit. Dinsdag reed ik zowel mijn beste minuut én beste vijf minuten van het jaar. Al wat ik voel en wat ik uit mijn pedalen kan schudden, is heel positief. Ik hoop dat ik deze lijn kan doortrekken en dat ik nog sterker kan worden tegen de Ronde van Zwitserland.”

