Patrick Bevin loopt sleutelbeenbreuk op in Tour de La Provence

Patrick Bevin staat de komende weken aan de kant. De Australiër van Israel-Premier Tech was in de eerste rit-in-lijn van de Tour de La Provence betrokken bij een val en liep daarbij een gebroken sleutelbeen op.

Bevin kwam in de etappe van Istres naar Les Saintes Maries de la Mer ongelukkig ten val en kon niet verder. Daarop werden zijn verwondingen onderzocht en röntgenfoto’s wezen uit dat hij een gebroken linkersleutelbeen had overgehouden aan zijn val.

De Australiër moet worden geopereerd en komt waarschijnlijk minstens vier weken niet in actie. Zijn blessure is een fikse tegenvaller voor de renner, die nog wel zo degelijk aan de etappekoers was begonnen. In de openingstijdrit werd Bevin namelijk twaalfde.