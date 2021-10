Pasqualon, De Gendt en Van Melsen verlengen bij Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert kan ook komend seizoen op Kévin Van Melsen, Andrea Pasqualon en Aimé De Gendt beschikken. De drie renners tekenden een nieuw contract bij het WorldTeam van Jean-François Bourlart. “Met het verlengen van de contracten verzekeren we onze structuur van sterke bouwstenen”, aldus de ploegmanager.

Van Melsen is van het drietal het langst bij de ploeg. Al in 2009 kwam de 34-jarige renner bij de ploeg, die toen nog Willems Veranda’s heette. Sindsdien ontwikkelde hij zich tot wegkapitein binnen het team. Pasqualon is aan zijn vijfde seizoen bij de ploeg bezig en was in die periode al goed voor zes overwinningen: onder meer de Coppa Sabatini en de Ronde van Luxemburg zette de 33-jarige Italiaan achter zijn naam. De Gendt (27) is van de drie renners het kortst bij de ploeg, maar sinds 2018 won hij al wel de Antwerp Port Epic en verzamelde hij een hele rits ereplaatsen in onder meer de Ronde van Luxemburg en de Brussels Cycling Classic.

“Met het verlengen van de contracten van De Gendt, Pasqualon en Van Melsen verzekeren we de structuur van sterke bouwstenen. De drie renners hebben met hun prestaties dit seizoen getoond dat ze op het hoogste niveau een belangrijke waarde hebben”, licht Bourlart toe. “Het verheugt ons dat een jong talent als Aimé de ploeg trouw blijft en zich daarmee bij onze vaste waarden in de klassieke kern voegt. Andrea kan met de beste sprinters van de wereld rivaliseren. Kévin is als toegewijd ploegspeler getuige van de opwaartse stappen van het team en het is dan ook niet toevallig dat hij aan het succes van het team in de Vuelta bijgedragen heeft.”

De Gendt tekende voor twee jaar bij, tot eind 2023. Pasqualon en Van Melsen zetten allebei hun handtekening onder een nieuw contract tot eind 2022.