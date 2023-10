zaterdag 7 oktober 2023 om 14:23

Cofidis versterkt Belgische kern met twee nieuwe aanwinsten

De selectie van Cofidis bestaat volgend jaar uit ten minste vijf Belgen. Piet Allegaert en Christophe Noppe koersen al een tijdje voor de Franse formatie, Ludovic Robeet tekende eerder al een contract en nu zijn ook Aimé De Gendt en Milan Fretin gepresenteerd als nieuwste aanwinsten.

De 29-jarige De Gendt kwam de voorbije vijf seizoenen uit voor Intermarché-Circus-Wanty, maar kiest nu dus voor een Frans avontuur. De allrounder kende de voorbije twee jaar behoorlijk veel pech en fysieke ongemakken, maar liet in zijn profcarrière ook al zeer mooie dingen zien. Zo won hij in 2019 de Antwerp Port Epic en werd hij ook al tweede in Le Samyn (2x) en de Brussels Cycling Classic.

De Gendt hoopt bij zijn nieuwe werkgever ook weer goed te presteren in de eendaagse koersen. “Ik hou van de klassiekers. Ik heb bij mijn vorige ploegen al bewezen dat ik op de afspraak ben, als ik mijn kopmannen moet bijstaan. Ik heb door de jaren heen al veel ervaring opgedaan, maar besef tegelijk dat ik ook nog veel kan leren”, klinkt het in een perscommuniqué.

Fretin hoopt te leren van Coquard en co.

De nog maar 22-jarige Fretin komt dan weer over van Team Flanders-Baloise. De Belg omschrijft zichzelf in het persbericht als een ‘puncheur-sprinter’. Fretin reed dit jaar naar top 10-noteringen in onder meer de Van Merksteijn Fences Classic, Ronde van Limburg, Ixina Gooikse Pijl p/b Lotto en de Dorpenomloop Rucphen.

“Ik hou ervan om te vechten voor een plaats in de sprinttrein en de sprinters binnen de ploeg te helpen. Ik kijk ernaar uit om te leren van iemand als Bryan Coquard en ook de andere kopmannen met veel ervaring”, is Fretin zeer enthousiast.