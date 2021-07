De zege in de Heistse Pijl is naar Pascal Eenkhoorn gegaan. De renner van Jumbo-Visma reed samen met Yves Lampaert en Jonas Rickaert in de laatste dertig kilometer weg uit een omvangrijke kopgroep en mocht uiteindelijk in Heist om de zege spurten.



Later meer.