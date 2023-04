Pascal Eenkhoorn rijdt eerste Amstel Gold Race: “Hoop mee te strijden voor zege”

Video

Pascal Eenkhoorn maakt vandaag zijn debuut in de Amstel Gold Race. Hij is klaar voor de koers en mikt op een top-tienklassering. “Ik denk dat ik in absolute topvorm ben”, zei hij voor de start tegen WielerFlits.

“Het is niet dat ik me alleen op deze klassieker focuste, ik heb gewoon een heel uitgebalanceerd programma. Deze koers is wel echt het laatste doel”, aldus de Nederlands kampioen, die dus zijn eerste Amstel Gold Race rijdt. “Maar ik ken het parcours natuurlijk heel goed. Ik hoop dat ik de finale kan rijden.”

Tadej Pogacar is de grote favoriet, maar daarachter is een grote groep met renners die mogelijk ook een gooi kunnen doen naar de zege. “Ik hoop dat ik in de eerste groep mee kan komen en kan strijden om de overwinning, want ook voor Pogacar is het niet altijd een een-twee-drie. Hoe ik hem zou moeten verslaan? In de sprint. Ik denk dat hij de sterkste renner van het moment is, dus dan moet je kunnen volgen en hem proberen in de sprint te verslaan. Hem lossen gaat hem niet worden.”

Wat is het plan van Lotto Dstny? “Er zullen meerdere ploegen die zullen willen ‘anticiperen’, wat een beetje het nieuwe woord is momenteel. Er zullen meerdere ploegen die een mannetje vooruit willen voordat Pogacar eraan gaat beginnen. Dat gaat denk ik gebeuren op de Kruisberg of Eyserbosweg. We moeten kijken hoeveel gegadigden daarvoor zijn en dan proberen mee te zitten, zodat we in de pre-finale weg kunnen komen om de finale te rijden. (…) Als ik top-tien rijd, ben ik zeker heel tevreden.”

Lees ook: Schelling over winstkansen in de Amstel: “Dan moet ik de benen van mijn leven hebben”