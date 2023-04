Schelling over winstkansen in de Amstel: “Dan moet ik de benen van mijn leven hebben”

Video

De kans is klein dat er vanmiddag een Nederlander op de hoogste trede van het podium staat bij de Amstel Gold Race voor mannen. Iemand die mogelijk wel zou kunnen verrassen, is Ide Schelling. “Ik beschouw mezelf als een outsider”, zei de 25-jarige renner van BORA-hansgrohe voor de start tegen WielerFlits.

“Ik sta hier niet als favoriet en ook niet als semi-favoriet, maar ik heb de afgelopen wedstrijden wel laten zien dat ik een goede vorm heb”, legt Schelling uit. “En deze wedstrijd ligt me hartstikke goed, dus waarom niet?”

BORA-hansgrohe kent voorlopig een moeizaam 2023. “Het is anders dan anders. We zijn gewend om in deze fase van het seizoen al meer dan drie zeges te hebben, maar waar dat exact aan ligt, weet ik zelf ook niet. Hoe groot de kans is dat daar vandaag een vierde zege bijkomt? Als Sergio (Higuita, red.) zich goed voelt, geef ik hem zeker een goed kans.”

Higuita zal Tadej Pogacar en de andere favorieten moeten volgen om het dan af te maken in de sprint, denkt Schelling. “Hij heeft een sterk eindschot, dat is zijn main power, dus daar moet hij gebruik van maken.” De kans dat Schelling zelf meestrijdt voor zege, acht hij klein. “Alles moet goed gaan, alles moet meezitten. Dan moet ik de benen van mijn leven hebben. Dat zijn allemaal factoren die goed moeten vallen en die kans is natuurlijk nooit extreem groot. Top-tien zou ik al harstikke mooi vinden.”

Lees ook: Pascal Eenkhoorn rijdt eerste Amstel Gold Race: “Hoop mee te strijden voor zege”