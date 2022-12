Pascal Eenkhoorn over Jumbo-Visma: “Het is een echte familieploeg”

Pascal Eenkhoorn kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Jumbo-Visma. Dat liet de hardrijder, die vanaf 2023 voor Lotto Dstny koerst, onlangs weten op de site van de Nederlandse WorldTour-formatie. “Ik heb een leuke tijd gehad bij het team”, vertelde Eenkhoorn in een terugblik.

“Op trainingskampen en in meerdaagse koersen was het naast presteren ook altijd supergezellig. Team Jumbo-Visma is een echte familieploeg. Ik kijk terug op een heel mooie periode”, aldus de 25-jarige renner. Zijn hoogtepunt was het NK 2022, toen hij op de VAM-berg het rood-wit-blauw wist te veroveren. “Dat was echt fantastisch. Het is een heel lastige koers om te winnen met Jumbo-Visma. Omdat we de grootste ploeg zijn wordt er veel van ons verwacht. Dat het dan weer lukte, nadat we al wonnen met Timo Roosen een jaar eerder, dat is echt supergaaf.”

Het was geen verrassing dat Eenkhoorn meespeelde om de zege: vooraf werd hij al bestempeld als de topfavoriet. Was dat niet een lastige situatie? “Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik niet snel onder de indruk ben. Ik had ook geen last van extra druk en voor mij voelde het ook helemaal niet zo dat ik de kopman was. Ik wist wel dat het parcours mij heel erg goed lag. Uiteindelijk viel het gewoon allemaal perfect.”

De wedstrijd eindigde in een duel tussen Eenkhoorn en Daan Hoole, zij begonnen samen aan de laatste beklimming van de VAM-berg. “Onderweg voelde ik al dat ik sterker was. Ik moest langere beurten gaan doen van hem. Toen ik voor de laatste keer aanzette op de VAM-berg en er meteen overheen ging wist ik dat ik zou gaan winnen.” En Eenkhoorn won inderdaad. Hij beleefde het voorlopige hoogtepunt uit zijn wielerloopbaan. “De trui en de medaille heb ik laten inlijsten en die krijgen nu een heel mooi plekje in mijn huis. Het Nederlands kampioenschap is de grootste overwinning in mijn carrière tot nu toe. Dit ga ik nooit meer vergeten.”