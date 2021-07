Pascal Eenkhoorn: “Hadden met de ploeg afgesproken om attractief te koersen”

Niet Dylan Groenewegen, maar Pascal Eenkhoorn won zaterdag namens Jumbo-Visma de Heistse Pijl. Alhoewel Groenewegen de kopman was, kregen de andere renners wel een vrijbrief om vrij te koersen, vertelt Eenkhoorn na afloop.

“Dylan was het plan. Maar we hadden ook afgesproken om gewoon te gaan koersen. Attractief rijden is ook leuk en uiteindelijk was het best een zware koersen. Uiteindelijk zijn de kaarten net iets anders geschud”, klinkt het uit de mond van de winnaar.

Met Jonas Rickaert en Yves Lampaert streed Eenkhoorn uiteindelijk om de zege. “Ik weet dat ik snel ben in een klein groepje. De laatste kilometer begon ik in de perfecte positie, waardoor ik mijn sprint van achter kon lanceren. Dan wordt het voor hun ook lastig. Hun tactiek was goed, maar die van mij denk ik toch net iets beter.”