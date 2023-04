Pascal Eenkhoorn geniet als Nederlands kampioen in Amstel Gold Race: “Heel vet!”

Video

Pascal Eenkhoorn kende een geslaagd debuut in de Amstel Gold Race. De Nederlander werd zelf achttiende en zag zijn ploeggenoten Andreas Kron en Maxim Van Gils vierde en zevende worden. Daarnaast kon Eenkhoorn ook nog eens zijn kampioenentrui laten zien in de belangrijkste Nederlandse koers. “Heel vet”, zei de 26-jarige renner in gesprek met WielerFlits.

De finale brak al vroeg open toen een grote groep favorieten wegreed, maar Lotto Dstny bleek bij de les en had Andreas Kron mee. “Als de favorieten er met honderd kilometer te gaan al aan beginnen weet je dat het zwaar wordt. Gelukkig hadden we Kron in de kopgroep. Hij was een van onze kopmannen. Uiteindelijk hadden we in elke groep iemand. De kater van de Brabantse Pijl is nu wel weggespoeld”, aldus Eenkhoorn.

De 26-jarige renner maakte zijn debuut in de Amstel Gold Race in het rood-wit-blauw. “Het was heel vet! Ik heb heel vaak mijn naam gehoord, dat gaf wel moraal. Ik ben blij dat ik hier een finale kan rijden. Dat biedt wel perspectief voor de toekomst. Dan moet ik nog attenter zijn. Vooraf dachten we dat honderd kilometer te ver zou zijn, maar niets is nu meer te ver lijkt wel”, conludeerde hij.

Ben Healy was met zijn tweede plaats een van de uitblinkers van de dag. Eenkhoorn was niet verbaasd over de prestaties van de Ier. “Hij is heel sterk, dat heb ik ook al ervaren op Mallorca. Ook voor het peloton is dit geen verrassing volgens mij”, zei Eenkhoorn, die volgende week nog de Waalse Pijl zal rijden. “Ik rij daar in dienst van Maxim Van Gils. Daarna ga ik naar Romandië. Dan is het tijd voor een break.” En daarna wellicht de Tour de France? “Misschien”, besloot hij.