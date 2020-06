Pascal Ackermann verkiest Vuelta boven Giro donderdag 18 juni 2020 om 09:37

Pascal Ackermann rijdt dit najaar één grote ronde en dat is de Vuelta a España. Aanvankelijk zou de Duitse sprinter van BORA-hansgrohe de Giro d’Italia combineren met de Vuelta, maar nu de rondes elkaar overlappen is dat onmogelijk.

Het originele plan was om Ackermann samen met Peter Sagan op te stellen in de Giro, waarna de Slowaak de Tour zou rijden en Ackermann voor zijn kansen mocht gaan in de Vuelta. Vanwege de kalenderwijziging heeft BORA-hansgrohe besloten om Ackermann en Sagan ‘uit elkaar’ te halen.

“Ik vind het heel fijn om in Italië te koersen en heb mij op de Giro verheugd, maar met de nieuwe kalender ging dat gewoon niet. In de Giro hadden we niet zo heel veel kansen op massasprints, dus hebben we besloten dat een van ons naar de Giro zou gaan en een naar de Vuelta”, zegt Ackermann tegen Radsport-News over de beslissing van de Duitse ploeg.

Polen, Tirreno en BinckBank Tour

Ackermann krijgt in de Vuelta zijn vaste helpers Rüdiger Selig, Michael Schwarzmann en Andreas Schillinger met zich mee. “Mijn hoofddoel is de Vuelta, maar we willen zo veel mogelijk wedstrijden winnen. Daarom rijd ik ook de Ronde van Polen en Tirreno-Adriatico”, aldus de sprinter, die eind juli in de Sibiu Cycling Tour in Roemenië zijn seizoen al hervat. Ook de BinckBank Tour en Gent-Wevelgem staan op zijn programma.