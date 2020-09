Pascal Ackermann sprint naar tweede zege op rij in Tirreno-Adriatico dinsdag 8 september 2020 om 16:18

Pascal Ackermann heeft de tweede etappe van Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Duitser van Bora-Hansgrohe was na een rit van 201 kilometer in de Toscaanse badplaats Follonica de snelste in de massasprint. Hij klopte Fernando Gaviria en Rick Zabel.

Vijf vluchters

Tijdens het eerste wedstrijduur gingen vijf renners op avontuur. De Fransman Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) trok samen met de Italianen Marco Canola (Gazprom-RusVelo), Nicola Bagioli (Androni Giocattoli), Umberto Orsini (Bardiani-CSF-Faizanè) en Edoardo Zardini (Vini Zabù-KTM) ten aanval. Nadat Bouchard al snel moest afhaken, gingen de Italianen met vier verder. De koplopers reden een maximale voorsprong van meer dan vier minuten bij elkaar.

Bagioli kwam op de enige klim van de dag als eerste boven. Canola moest genoegen nemen met een tweede plaats, waarna hij zich liet terugzakken in het peloton. De drie leiders zagen hun voorsprong op weg richting de finish afnemen, al had het door Ineos aangevoerde peloton in deze wandeletappe niet bijzonder veel haast.

Orsini probeerde in de slotfase om solo uit de greep van het peloton te blijven. Bagioli en Zardini werden 25 kilometer voor het einde ingerekend. Orsini begon met een halve minuut voorsprong aan de 22 kilometer lange finaleronde, maar op 15 kilometer van het einde zat ook zijn vlucht erop.

Massasprint

Op weg naar finishplaats Follonica formeerden zich ter voorbereiding op de massasprint de diverse sprinterstreintjes. Paul Martens probeerde op vijf kilometer van het einde met een versnelling om een massasprint te voorkomen, maar zijn poging was van korte duur.

In de strijd om de dagzege hield Mathieu van der Poel in dienst van ploegmaat Tim Merlier het tempo tijdens de slotfase hoog, om zodoende nieuwe aanvallen te voorkomen. In de straten naar Follonica ging Ackermann van ver aan, maar bleef met een klein verschil Gaviria voor. Belgisch kampioen Merlier moest genoegen nemen met een vijfde plek.