Pascal Ackermann klaar voor Vuelta: “Geen last meer van val op EK”

Met ritwinst in de Ronde van Polen voelde Pascal Ackermann zich podiumrijp voor het EK in München, maar hij schakelde zichzelf vroegtijdig uit door een val. De schade viel gelukkig mee. “Een paar hechtingen in de vinger, maar ik heb er geen last van tijdens het fietsen.” In de Vuelta mikt de Duitser vol op ritwinst.

“De ontgoocheling was groter dan de verwondingen die ik bij de val opliep”, vertelde Ackermann gisteren op het online persmoment van UAE Team Emirates. “Ik heb best geluk gehad, daar in München. Het is gebleven bij die paar hechtingen in een vinger aan mijn linkerhand. Tijdens het fietsen ondervind ik geen hinder.”

Dus is de 28-jarige Duitser met vertrouwen naar Utrecht afgezakt. In de Vuelta wil hij de draad van de Ronde van Polen, waar hij de vierde etappe won, opnieuw opnemen. “Ik zie een vijf- tot zestal ritten die op een massasprint kunnen eindigen. Die heb ik uiteraard met rood omcirkeld. De vorm is goed, bewees ik in Polen. We mikken sowieso op ritwinst.”

En daarvoor zal Ackermann naar eigen zeggen vooral voorbij Tim Merlier moeten. “Merlier liet met zijn derde plaats in München zien dat hij stilaan de topvorm te pakken heeft. Veel andere grote sprintersnamen zijn er niet in de Vuelta, maar dat maakt het daarom niet makkelijker. Integendeel, er zal minder controle zijn.”