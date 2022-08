EK 2022: Thuisfavoriet Pascal Ackermann geeft op na vreemde val

Pascal Ackermann droomde op voorhand van de Europese titel in eigen land, maar de Duitse sprintbom heeft in München moeten opgeven. In een zeer saai koersverloop zorgde zijn valpartij voor wat opschudding. Ackermann leek zijn evenwicht te verliezen, toucheerde de dranghekken en kon zichzelf vervolgens niet rechthouden. Hij kwam ten val en gaf daarna op.

Bekijk hier de beelden

🚴🇩🇪 | Een hele nare val van Pascal Ackermann.. Het ziet er naar uit dat de thuisfavoriet zich niet gaat mengen in de sprint.. #Munich2022 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/f49WAI9nFt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 14, 2022