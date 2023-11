donderdag 30 november 2023 om 08:44

Parkhotel Valkenburg neemt Niek Voogt over van failliet Scorpions Racing

Niek Voogt zal volgend jaar uitkomen voor Parkhotel Valkenburg, de opvolger van ABLOC CT. Dat heeft de Nederlandse formatie woensdag laten weten via social media. Op deze site kon u eerder lezen dat de 22-jarige Nederlander al onderdak had gevonden voor 2024.

Voogt komt over van Scorpions Racing, dat verdwijnt uit het Nederlandse wielerpeloton. De formatie was dit jaar nieuw op Continental-niveau, maar vanaf het begin rommelde het al binnen de ploeg. Financiële problemen liggen daaraan ten grondslag, waardoor verschillende renners en stafleden de ploeg al verlieten. Tien van de vijftien Scorpions Racing-renners hadden nog een doorlopend contract.

Een van deze tien renners was Voogt, maar voor de jonge renner was er al snel de nodige interesse. De Nederlander heeft uiteindelijk getekend bij Parkhotel Valkenburg, de opvolger van ABLOC CT.

Voogt staat te boek als een goede allrounder, wat hij dit jaar liet zien in onder meer de Carpathian Couriers Race en de Vredeskoers voor beloften. In de Poolse rittenkoers werd hij derde in een rit, in de Tsjechische ronde zestiende in het eindklassement. Ook was hij dit jaar achtste in de Baltic Chain Tour.

Nieuwe aanwinst

Voogt is de achtste aanwinst van de ploeg voor volgend jaar, na het eerdere aantrekken van Steijn Oosterveld, Joost Brinkman, Lars Hohmann, Jelte Krijnsen, Vincent Hoppezak, Mathis Avondts en Yanne Dorenbos. Voorlopig heeft Parkhotel Valkenburg enkel de acht genoemde renners op papier voor 2024. Het is nog niet bekend wie hun contract bij de ploeg zullen verlengen.

Mārtiņš Pluto, Stijn Appel, Lars Loohuis (allen BEAT Cycling) en Jelle Johannink (Tour de Tietema-Unibet) zoeken in ieder geval andere oorden op. Frank van den Broek maakte eerder al de overstap naar de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich en rijdt inmiddels voor het WorldTeam, terwijl Bodi del Grosso zijn carrière voorlopig stil heeft gezet.