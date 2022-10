Parkhotel Valkenburg heeft selectie rond na aantrekken Margot Vanpachtenbeke

Voor Vanpachtenbeke was 2022 haar eerste wedstrijdjaar, maar ze won gelijk het eindklassement van de Women Cycling Series. Dit is een serie van acht interclubwedstrijden verreden in Nederland en België. “Het afgelopen seizoen ging verrassend goed, op voorhand had ik dit niet durven dromen”, aldus Vanpachtenbeke op de site van haar toekomstige ploeg.

De West-Vlaamse is blij met haar stap naar Parkhotel Valkenburg. “Een supermooie kans waar ik heel dankbaar voor ben. Ik keek altijd heel erg op naar Parkhotel Valkenburg. Een ploeg die van aanvallen houdt en het initiatief neemt.” Het komende jaar hoopt Vanpachtenbeke vooral veel te leren. “Ik mis nog heel veel ervaring. Van de meiden hoe zij voor elkaar door het vuur gaan, maar ook van de begeleiding op het gebied van tactiek en voeding.”

De komende winter zal Vanpachtenbeke niet alleen op de weg trainingskilometers maken, maar zich ook bezighouden met cross duathlon, waarin ze regerend Belgisch kampioene is. “Dat is een combinatie van mountainbiken en hardlopen. Het is vooral heel leuk en ik hou van competitie.”

Selectie Parkhotel Valkenburg 2023

Anne van Rooijen

Femke Gerritse

Julia van Bokhoven

Kirstie van Haaften

Laura Molenaar

Lieke Nooijen

Lisa van Helvoirt

Margot Vanpachtenbeke

Marith Vanhove

Meis Poland

Nicole Frain

Pien Limpens

Quinty Schoens

Rosalie van der Wolf

Scarlett Souren

Sofie van Rooijen