Parijs-Roubaix: topfavoriet Mathieu van der Poel voert Alpecin-Fenix aan

Alpecin-Fenix heeft de selectie voor Parijs-Roubaix bekendgemaakt. Mathieu van der Poel, de nummer drie van vorig jaar, is het speerpunt van de Belgische formatie. Tim Merlier staat ook aan de start.

Van der Poel is niet de enige renner in de gelederen van Alpecin-Fenix die al eens podium reed in Parijs-Roubaix. Silvan Dillier is er namelijk ook bij. De Zwitser eindigde in 2018 als tweede in de Helleklassieker, nadat hij standhield vanuit de vroege vlucht. Op de wielerbaan van Roubaix moest Dillier in een sprint met twee zijn meerdere erkennen in Peter Sagan. Merlier reed vorig jaar, bij zijn debuut, naar een 48ste plaats.

Naast Merlier, Dillier en Van der Poel, die door zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen de topfavoriet is voor Parijs-Roubaix, stelt Alpecin-Fenix ook Gianni Vermeersch, Senne Leysen, Guillaume Van Keirsbulck en Julien Vermote nog op. Oscar Riesebeek is er niet bij.