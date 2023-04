Parijs-Roubaix: Sam Welsford vervangt Leon Heinschke bij Team DSM

Sam Welsford staat zondag toch aan de start van Parijs-Roubaix. De coureur van Team DSM vervangt de zieke Leon Heinschke.

Welsford is bezig aan een meer dan uitstekend voorjaar. Na een tweede plaats in de Scheldeprijs, een derde plaats in de Bredene Koksijde Classic en winst in de GP Criquielion ziet de Australiër zijn resultaten nu ook beloond worden met een selectie voor Parijs-Roubaix. Voor de 27-jarige Welsford is Parijs-Roubaix pas zijn eerste monument.

De ploeg van Team DSM heeft met John Degenkolb een oud-winnaar in de selectie. Degenkolb won Parijs-Roubaix in 2015 voor Zdenek Stybar en Greg Van Avermaet.