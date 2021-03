‘Parijs-Roubaix uitgesteld’

Geen Parijs-Roubaix op 11 april 2021. De argumenten van koersorganisator ASO om de wedstrijd door te kunnen laten gaan zijn van tafel geveegd door het ministerie van Sport en Volksgezondheid, zo schrijft Le Parisien. Volgens de Franse krant wordt de beslissing later vandaag officieel meegedeeld.

Het is een beslissing die er al even aan zat te komen. Recent werd bekend dat de regio Hauts-de-France, waarin aankomstplaats Roubaix ligt, voor vier weken in lockdown blijft. De verslechterde gezondheidssituatie maakt het organiseren van het wielermonument onmogelijk, zo vindt het ministerie van Sport en Volksgezondheid. Ook argumenten van ASO konden het ministerie niet op andere gedachten brengen.

Volgens het Franse medium hoopt Parijs-Roubaix nu op een editie in het najaar. 24 en 31 oktober worden naar voren geschoven als mogelijke data. Van een definitieve afgelasting is voorlopig geen sprake.