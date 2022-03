Parijs-Nice-revelatie Mathieu Burgaudeau loopt meerdere breuken op bij val

Slecht nieuws voor Mathieu Burgaudeau. De 23-jarige Fransman van TotalEnergies heeft zaterdag, bij een valpartij in de Classic Loire Atlantique, een gebroken sleutelbeen en schouderblad opgelopen. Ook heeft Burgaudeau last van een klaplong.

De Fransman kwam zaterdag zwaar ten val in de Classic Loire Atlantique, een 1.1-koers in Frankrijk. Burgaudeau moest na zijn val worden afgevoerd naar het ziekenhuis en daar constateerden de artsen twee breuken en een klaplong. Het is nog onduidelijk hoe lang hij zal moeten herstellen van zijn blessures.

Dit is een bittere pil voor Burgaudeau en TotalEnergies, zeker omdat de Franse renner de laatste weken uitstekend op dreef was. Hij begon het seizoen in de Grand Prix La Marseillaise en werd vervolgens keurig vijfde in de Ster van Bessèges. Burgaudeau eindigde ook als tiende in de Drôme Classic en werd dertiende in de Faun-Ardèche Classic.

In Parijs-Nice brak de explosieve renner helemaal door. In de zesde etappe naar Aubagne boekte hij namelijk zijn eerste zege bij de professionals: na een solo van goed acht kilometer wist de coureur net uit de greep te blijven van de opkomende sprinters.