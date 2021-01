Paret-Peintre na zege in Marseille: “Dit was niet echt het plan”

Aurélien Paret-Peintre kijkt met enige verbazing terug op zijn overwinning in de GP La Marseillaise. De 24-jarige coureur van AG2R Citroën won de sprint van een uitgedund peloton in de Franse seizoensopener. “Maar ik was niet van plan om het in de sprint te doen. Eigenlijk was het plan om voor Tony Gallopin te gaan”, vertelt hij na afloop tegen DirectVélo.

AG2R Citroën wilde aanvallend koersen, maar Total Direct Energie en UAE Emirates controleerden het peloton. “Het was daardoor erg moeilijk om op de Route des Crêtes het verschil te maken, en met de tegenwind was er in het laatste gedeelte niet veel te doen. Uiteindelijk kwam mij dat goed uit”, zegt Paret-Peintre. “Ik wist dat ik een flinke versnelling had, maar dat ik zo kon sprinten…”

“Ik zat in de laatste positie van het peloton op anderhalve kilometer van de finish, maar met de tegenwind waren er veel renners die te veel energie hadden verspeeld”, blikt de Fransman terug op de finale. “In de laatste meters slaagde ik er nog in om aan de rechterkant een wiel te pakken en mij ertussen te persen. En met succes.”

Bij AG2R Citroën is veel veranderd afgelopen winter. Dat merkte ook Paret-Peintre. “We stonden te popelen om aan het seizoen te beginnen. Als ploeg willen we aanvallend koersen en de GP La Marseillaise is een wedstrijd die we vaak winnen. Het is daarom belangrijk voor ons om het seizoen goed te beginnen. Dat is goed gelukt”, lacht hij. “Zelf ben ik vaak goed in vorm aan het begin van het seizoen, dus ik hoop daarvan te profiteren. Mijn volgende doel is Parijs-Nice.”

