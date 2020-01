Parcours Scheldeprijs 2020 voert honderd kilometer door Nederland woensdag 22 januari 2020 om 12:43

Flanders Classics heeft een paar wijzigingen doorgevoerd in het parcours van de Scheldeprijs. In Terneuzen, waar voor het derde jaar op rij zal worden gestart, werd het vernieuwde parcours gepresenteerd. Dat zou nog meer op het lijf van de sprinters geschreven moeten zijn, meldt de koersorganisator in een persbericht.

Rond 12.15 uur zullen de renners op het Stadhuisplein in Terneuzen aan hun 200 kilometer lange expeditie richting Schoten beginnen. Er wordt afgetrapt met een plaatselijke ronde in Terneuzen, de officiële start vindt plaats voor het binnenrijden van de Westerscheldetunnel. De tocht dwars door Zeeland telt dit jaar 100 km en dat betekent dat de wedstrijd fifty-fifty verdeeld wordt over Nederlands en Belgisch grondgebied. Via Goes, Yerseke en Ossendrecht gaat het richting Putte-Kapellen waar het peloton de grens zal oversteken en richting Schoten zal rijden.

Eenmaal in de finishplaats krijgt het peloton drie lokale ronden van 17,4 kilometer voor de wielen. De omloop, met daarin de kasseien van de Broekstraat in Wijnegem, blijft ongewijzigd. Omstreeks 17.15 uur weten we of Fabio Jakobsen voor een derde keer op rij over de snelste benen zal beschikken op de Churchilllaan.

Op dit moment hebben 11 ploegen van het hoogste niveau hun aanwezigheid in de 108e Scheldeprijs bevestigd, waaronder de Belgische WorldTour-formaties Deceuninck-QuickStep en Lotto Soudal. Het heeft er alle schijn van dat Jumbo-Visma net als vorig jaar geen acte de presence zal geven.

Bevestigde ploegen Scheldeprijs 2020



WorldTour

Bahrain McLaren

BORA-hansgrohe

Cofidis

Deceuninck-QuickStep

EF Education First

Israel Start-Up Nation

Lotto Soudal

NTT

Team Sunweb

Trek-Segafredo

UAE Emirates

ProTeams

Alpecin-Fenix

B&B Hotels-Vital Concept

Bardiani-CSF-Faizanè

Circus-Wanty Gobert

Bingoal Wallonie Bruxelles

Gazprom-Rusvelo

Riwal Readynez

Sport Vlaanderen-Baloise

Arkéa-Samsic

Continental Teams

Tarteletto-Isorex