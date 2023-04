Parcours Deutschland Tour 2023 bekend: proloog en pittige klimetappe

De organisatie van de Deutschland Tour heeft het parcours voor de eerstvolgende editie (23-27 augustus) uit de doeken gedaan. De renners zullen ook dit jaar weer beginnen met een proloog, gevolgd door enkele sprintetappes en een lastige klimrit naar Winterberg.

Op woensdag 23 augustus begint de 38ste editie van de Deutschland Tour met een 2,2 kilometer lange proloog in Sankt Wendel, waar in het verleden wel eens werd gestreden om de wereldtitel veldrijden. In de eerste rit-in-lijn trekken de renners over een afstand van 178 kilometer van Sankt Wendel naar Merzig. Onderweg staan er de nodige korte klimmetjes op het programma, wat de puncheurs in de kaart speelt.

Een dag later zijn de klimmers aan zet op weg naar Winterberg. In de finale is het echt klimmen geblazen met twee relatief korte maar wel zeer pittige scherprechters. De finishstreep is getrokken op een slotklim van 2,5 kilometer, met percentages boven de 10%.

Na de rit naar Winterberg volgen er nog twee kansen voor de sprinters. In de derde en vierde etappe worden vlakkere wegen aangedaan. De voorlaatste rit finisht (na een oplopende finale) in Essen, de slotrit voert het peloton naar Bremen. In Hanzestad Bremen zal de eindwinnaar worden gehuldigd.

Vorig jaar ging de eindzege in de Deutschland Tour naar Adam Yates. De Britse klimmer greep toen de macht in de koninginnenrit naar Schauinsland en stond de leiding niet meer af. Hij werd op het eindpodium vergezeld door Pello Bilbao (2e) en Ruben Guerreiro (3e).

Etappeschema Deutschland Tour 2023 (23-27 augustus)

23/08 – Proloog: Sankt Wendel – Sankt Wendel (2,2 km)

24/08 – Etappe 1: Sankt Wendel – Merzig (178 km)

25/08 – Etappe 2: Kassel – Winterberg (190 km)

26/08 – Etappe 3: Arnsberg – Essen (174 km)

27/08 – Etappe 4: Hannover – Bremen (180 km)