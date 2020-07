Parcours BinckBank Tour 2020 voorgesteld donderdag 16 juli 2020 om 14:14

In Kasteel Limbricht in Sittard-Geleen is vandaag het parcours van de BinckBank Tour 2020 voorgesteld. De Belgisch-Nederlandse WorldTour-koers start op dinsdag 29 september in Blankenberge en eindigt op zaterdag 3 oktober in Geraardsbergen.

Coronaprotocol

Aanvankelijk zou de BinckBank Tour van 31 augustus tot en met 6 september plaatsvinden, maar zoals bekend heeft de coronacrisis voor een grondige hertekening van de wielerkalender gezorgd. Een kleine maand later dan gepland kan er dan toch gekoerst worden in de Lage Landen, al spreken we dit jaar wel van een ingekorte editie.

Koersdirecteur Rob Discart legt uit. “Uiteraard volgen wij als organisatie de evolutie rond COVID-19 op de voet. We komen voor onze wedstrijd met een specifiek protocol in lijn met de richtlijnen van de Belgische en Nederlandse overheden alsook in overeenstemming met de adviezen die door de UCI zijn voorzien.”

Parcours

De openingsrit op dinsdag 29 september gaat over vlakke wegen van het West-Vlaamse Blankenberge naar het West-Vlaamse Ardooie. Daags nadien volgt een 11 km lange individuele tijdrit in het Nederlandse Vlissingen. De provincie Zeeland is ook het decor voor de start van de derde etappe. Philippine is de startplaats, het Oost-Vlaamse Aalter de finishlocatie.

Onderweg zijn er twee lussen van 18 km in Zeeuws-Vlaanderen, terwijl de organisatie ook gebruik zal maken van de Sluiskil-tunnel ten zuiden van Terneuzen. Het slot van deze etappe wordt gevormd door drie lokale omlopen met een aankomst voor het gemeentehuis.

Op vrijdag 2 oktober trekt het peloton door Limburg. Starten doen de renners in het Belgische Riemst, de finish ligt aan het Tom Dumoulin Bike Park in het Nederlandse Sittard-Geleen. Het belooft een interessante finale te worden met de Gouden Kilometer, een driedubbele bonificatiesprint in volle finale, op de legendarische Cauberg in Valkenburg.

Klassieke slotetappe met aankomst op de Vesten

De slotrit van de BinckBank Tour kent met de Oost-Vlaamse wielerstad Geraardsbergen een klassieke aankomstplaats. Het Waals-Brabantse Ottignies-Louvain-la-Neuve fungeert voor het eerst in de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse rittenkoers als startplaats van een etappe.

Na een lange aanloop over brede wegen bereiken de renners de pittige lokale omloop in en om Geraardsbergen, die ze vier keer zullen afleggen. De renners kunnen het verschil maken op de Denderoordstraat, de Bosberg en uiteraard ook de mythische Muur van Geraardsbergen. De finish ligt net als de voorbije jaren op de Vesten. Dan weten we ook wie Laurens De Plus opvolgt als eindwinnaar.

Rittenschema / BinckBank Tour 2020

29/9 – Etappe 1: Blankenberge – Ardooie (151,7 km)

30/9 – Etappe 2: Vlissingen (individuele tijdrit) (11 km)

01/10 – Etappe 3: Philippine – Aalter (165,7 km)

02/10 – Etappe 4: Riemst – Sittard-Geleen (195,4 km)

03/10 – Etappe 5: Ottignies-Louvain-la-Neuve – Geraardsbergen (185 km)