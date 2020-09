Paolo Bettini: “Van der Poel maakt de grootste fout door niet naar het WK te gaan” donderdag 24 september 2020 om 10:55

Paolo Bettini vindt dat Mathieu van der Poel een grote fout heeft gemaakt door niet naar het WK wielrennen in Imola te gaan. De Italiaanse oud-renner, die in 2006 en 2007 zelf wereldkampioen werd, schaarde de Nederlander onder de topfavorieten.

“Van der Poel maakt de grootste fout van de favorieten, door niet te komen opdagen”, stelt Bettini in gesprek met Tuttobiciweb. “Je gaat altijd naar het WK, dan zie je vanzelf hoe het met je gaat. Dat heeft Vincenzo Nibali eerder al laten zien.”

Bettini wijst daarbij onder meer naar Milaan-San Remo 2018, toen Nibali verrassend de sprinters voor wist te blijven na de Poggio. “Maar in 2010 nam ik hem als bondscoach mee naar Australië, ook al was het parcours niet geschikt voor hem. Ik vroeg wat hij daar wilde doen. Hij antwoordde: ‘Ik wil het blauw dragen en graag de koers hard maken’.”

Voor Bettini zijn Wout van Aert en Marc Hirschi twee favorieten. “Als zij niet winnen, hebben ze in ieder geval alles gegeven”, aldus de 46-jarige Italiaan. “Ik verwacht dat Italië een hoofdrol zal spelen, juist omdat het WK in Imola is. Nibali kan op een goede dag verrassen en Caruso komt met sterke benen en veel moraal uit de Tour de France. Het wordt hoe dan ook een prachtig WK.”