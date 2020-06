Panini-album Tour 2020, Sloveens tijdritkampioenschap, Spaanse selectie donderdag 25 juni 2020 om 09:29

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over het nieuwe Panini-album van de Tour de France, een trainingskamp van de Spaanse selectie en een opvallende deelnemer aan het Sloveens kampioenschap tijdrijden.

Panini-album Tour 2020 verkrijgbaar vanaf juli

Panini heeft een nieuw verzamelalbum aangekondigd voor de aankomende Tour de France. Het album is vanaf begin juli te verkrijgen. In totaal zijn er 384 plaatjes die verzameld kunnen worden, waaronder 74 ‘speciale’ kaarten die glanzend zijn. Het grootste deel van de Panini-plaatjes bestaat uit rennersprofielen.

Van de 384 zijn er 44 plaatjes die gewijd zijn aan de deelnemende teams en 21 die over de etappes gaan. Ook is er een eerbetoon aan de overleden Raymond Poulidor en wordt de geschiedenis van de Tour beschreven op enkele kaartjes. Vorig jaar was er ook al een Panini-album over de Tour.

Alessandro De Marchi te gast op Sloveens tijdritkampioenschap

Met Alessandro De Marchi kent het tijdritkampioenschap van Slovenië een opvallende deelnemer. De Marchi is namelijk een Italiaan. Hij mag meedoen aan de wedstrijd, maar zal niet opgenomen worden in de uitslag. De coureur van CCC deed vorige week ook al mee aan een criterium ter voorbereiding op het Sloveens wegkampioenschap.

Aanstaande zondag vindt in Gorje, gelegen in het noordwesten van Slovenië, het tijdritkampioenschap plaats. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic gaat er voor de dubbel, nadat hij afgelopen weekend al de wegtitel wist te pakken. Hij moet dan opnieuw Tadej Pogacar verslaan. De jonge kopman van UAE Emirates won vorig jaar het tijdritkampioenschap en verdedigt dus zijn titel. Ook Jan Tratnik (Bahrain McLaren) en Jan Polanc (UAE Emirates) zijn kanshebbers.

Matej Mohoric ontbreekt, hij bereidt zich elders voor op de herstart van het seizoen. Dan mist hij een heuse klimtijdrit, want dat is het. De tijdrit is namelijk 15,7 kilometer lang en kent 721 hoogtemeters, goed voor een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6%. Het is toegestaan om onderweg van fiets te wisselen.

Spaanse selectie met Valverde en enkele talenten op trainingskamp

De Spaanse wielerbond belegt komende week een trainingskamp in Altea (nabij Calpe en Benidorm, red.) met een aantal profs en enkele talenten van Spaanse ploegen. Onder de bekende namen zijn Alejandro Valverde, Luis Ángel Maté, Carlos Barbero, Juan José Lobato en Rubén Fernández. Zij nemen een aantal talentvolle landgenoten mee op pad van 28 juni tot en met 3 juli. Daarna verzamelen ook een groep Spaanse rensters zich in Altea voor eenzelfde soort trainingskamp van vijf dagen.

