Pakt Vingegaard de (zuivere) dubbel Tour-Vuelta? Slechts één renner lukte dit al

Jonas Vingegaard maakt zich na zijn zege in de Tour de France op voor de Vuelta a España. Als de Deen ook die grote ronde op zijn naam schrijft, doet hij iets wat (bij de mannen) tot nog toe enkel Chris Froome lukte. Eerst de Ronde van Frankrijk winnen en vervolgens, nog in hetzelfde jaar, zegevieren in de Ronde van Spanje. Froome presteerde dit in 2017.

Er zijn nog wel meer renners die de dubbel Tour-Vuelta pakten, maar in die gevallen zat er een hele winter tussen beide grote ronde. De Vuelta werd tot en met 1994 namelijk in het voorjaar verreden. Zo won Jacques Anquetil in juli 1962 de Tour, waarna in mei 1963 de Vuelta volgde. Eddy Merckx (1972-1973), Bernard Hinault (1982-1983) en Pedro Delgado (1988-1989) lukte dit ook. Anquetil was na zijn Vueltazege in 1963 trouwens ook nog de beste in de Tour van dat jaar. Hij is samen met Hinault (1978) de enige renner die de Vuelta-Tour dubbel (in hetzelfde jaar) heeft verwezenlijkt.

Sinds 1995, toen de Vuelta naar het najaar verplaatst werd, hebben in totaal vier renners na hun zege in de Tour ook deelgenomen aan de Vuelta. Óscar Pereiro Sio kwam in 2006 niet verder dan een 46e plek in de ronde van zijn land, maar Carlos Sastre werd in 2008 derde in zijn thuisronde, nadat hij in juli La Grande Boucle op zijn naam had geschreven. Andy Schleck, die zijn Tourzege pas later kreeg toegewezen door een positieve dopingtest van Alberto Contador, haalde in 2010 de finish van de Vuelta niet.

Derde keer goede keer voor Froome

Chris Froome moest in 2015 ook opgeven in de Vuelta, maar na zijn Tourzeges in 2016 en 2017 probeerde hij de dubbel nog eens. Nadat hij 2016 nog tweede werd in de Vuelta, achter Nairo Quintana, was het in 2017 raak. Hij verwees Vincenzo Nibali en Ilnur Zakarin naar de plaatsen twee en drie in de Ronde van Spanje. Overigens zorgde Froome in het daaropvolgende voorjaar voor een unieke hattrick door ook de Giro d’Italia nog te winnen.

