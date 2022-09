Quentin Pacher baalt van tweede plaats in Vuelta: “Dit was mijn kans”

Quentin Pacher was in de zeventiende etappe van de Vuelta a España de eerste verliezer. Net achter Rigoberto Urán moest hij zich tevreden stellen met plaats twee op de klim naar Monasterio de Tentudía.

Pacher kwam heel dicht in de buurt van zijn eerste profoverwinning, nota bene in een grote ronde. Daarom stak de Fransoos van Groupama-FDJ zijn teleurstelling na de finish niet onder stoelen of banken: “De slotklim lag me en ik had echt topbenen vandaag: dit was mijn kans. Ik was er niet veraf, maar er was er helaas eentje sterker vandaag.”

“De slotklim was een groot gevecht, met veel versnellingen en tempowisselingen. Ik wist dat ik niet te vroeg moest aangaan, omdat ik wist dat ik dan stil zou vallen. De timing moest perfect zijn. Ik heb de hele tijd kunnen aanklampen en op tweehonderd meter geloofde ik er nog in. Toen heb ik een inspanning gedaan om helemaal vooraan terug te keren, maar ik ben helaas gestorven in het wiel van Urán.”

Herrada: “Mijn benen liepen vol”

Jesus Herrada was de laatste die het wiel van Urán moest laten gaan, waarna hij in de slotmeters nog werd gepasseerd door Pacher. “Ik was heel dicht bij mijn tweede ritzege, maar op die laatste aanval van Urán kon ik echt niet meer reageren. Mijn benen liepen vol. Ik denk dat ik de hele dag de juiste keuzes heb gemaakt, maar meer dan dit zat er niet in.”