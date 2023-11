zaterdag 18 november 2023 om 16:38

Overwinning in Aardbeiencross smaakt zoet voor Nieuwenhuis: “Geeft veel vertrouwen voor de toekomst”

Video Joris Nieuwenhuis boekte zaterdag de grootste zege uit zijn profcarrière in het veld. De Nederlander won de Superprestige Merksplas met groot vertoon van macht. “Het is mijn eerste tv-cross die ik win bij de profs. Dat is superspeciaal natuurlijk”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Wanneer had Nieuwenhuis door dat de zege binnen was? “Ik denk de laatste twee rondes, toen ik niemand meer zag als ik achterom keek. Toen ben ik iets rustiger gaan rijden, omdat ik ook aan morgen dacht. Toen had ik het wel door.”

Nieuwenhuis versloeg vandaag onder meer Eli Iserbyt, maar met de overmacht waarmee hij dat deed, rijst de vraag wat hij kan als ook mannen als Mathieu van der Poel meedoen. “Dat mijn onderrug het hield vandaag, maakte denk ik een groot verschil met de andere crossen waar ik heel veel last van mijn onderrug had. Ik weet niet wanneer de andere mannen erbij zijn. Dat zullen we zien.”

Over het parcours zei Nieuwenhuis dat het ’tweeledig’ was. “Er waren heel zware stukken, maar er waren ook heel technische stukken. Dat ligt me wel.” Tot slot benadrukte hij nogmaals dat het een ‘heel belangrijke zege’ was. “Het is een opluchting, maar het geeft me ook veel vertrouwen voor de toekomst. Het laat zien dat ik goed bezig ben, ook op het gebied van training en alles daaromheen. Ik ben hier heel blij mee.”