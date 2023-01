Overvallers dreigden Mark Cavendish neer te steken in bijzijn vrouw en kinderen

In Groot-Brittannië is de rechtszaak begonnen tegen de verdachten van de overval op Mark Cavendish en zijn familie in november 2021. Daarbij zijn ook akelige details naar boven gekomen. Een van de overvallers dreigde Cavendish neer te steken voor de ogen van zijn vrouw en kinderen.

De rechtszaak duurt in totaal twee weken. Daarin staat de zogenoemde ‘homejacking’ op het huis van Cavendish van 27 november 2021 centraal. Hij sliep met zijn vrouw Peta Todd en een van zijn kinderen in bed, toen vier gewapende overvallers het huis binnendrongen. Zij vielen Cav aan en dreigden hem neer te steken.

Tijdens de overval wilden de indringers de kluis openen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk stolen ze met twee horloges van Richard Mille (ter waarde van 350.000 en 450.000 euro) en een Louis Vuitton-koffer. Via vingerafdrukken op de telefoon van de vrouw van Cavendish kon een overvaller opgespoord worden, waarna nog meer arrestaties volgden.

“Maar wat nog erger is, is dat het gevoel van bescherming, veiligheid, privacy en waardigheid is weggenomen bij mijn jonge gezin. Daar heeft iedereen recht op in zijn eigen huis. Het effect dat deze nachtmerrie heeft gehad op mijn familie is duidelijk, en dat is hartverscheurend”, zei Cavendish er destijds over.

Momenteel is de 37-jarige Mark Cavendish, die de afgelopen jaren uitkwam voor Quick-Step-Alpha Vinyl, nog altijd ploegloos. Wij konden onlangs melden dat een transfer naar Astana Qazaqstan aanstaande is voor de Britse sprinter.