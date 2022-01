Overtuigende NK-titel voor Lars van der Haar: “Een droomscenario”

Video

Lars van der Haar maakte er een weinig spannend NK veldrijden van. In Rucphen reed de Europees kampioen al in de eerste ronde weg van de concurrentie, om zo soeverein de Nederlandse titel te grijpen. “Het was een droomscenario”, vertelt Van der Haar aan WielerFlits.

“Ik had liever publiek gehad, want dit was heel saai rondfietsen. Het maakte het als renner heel moeilijk om in te schatten waar je zit”, legt hij uit. “Het was een droomscenario om meteen een gaatje te hebben. Ik had niet verwacht dat ik ook een voorsprong op Van Kessel zou hebben. Maar ik weet dat ik dan moet doortrekken. Ik moest proberen ervoor te zorgen dat zij hun eigen koers moesten gaan rijden. Maar dan wordt het wel een heel lang uur.”

Tijdens zijn zegetocht koos Van der Haar ook nog voor een andere strategie. “Op een gegeven moment voelde ik dat ik ging glijden met mijn achtertube, toen heb ik gewisseld naar modderbanden en dat ging beter”, aldus Van der Haar. “Pas de laatste twee, drie rondes wist ik dat het binnen was. Toen kon ik mijn eigen tempo rijden en zelfs toen reed ik net iets harder dan zij (Corné van Kessel en Mees Hendrikx, red.). Maar bij een foutje kan je zo weer voorbij zijn, dus ik bleef wel gefocust.”