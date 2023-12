donderdag 28 december 2023 om 14:47

‘Outsider’ Christophe Laporte droomt van één monument in het bijzonder

Christophe Laporte won in het afgelopen jaar Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem én het EK op de weg. Toch beschouwt de Fransman zichzelf in 2024 niet als een van de grote favorieten voor de klassiekers. Al droomt hij wel van de zege in Parijs-Roubaix.

“Ik beschouw me nog altijd als een outsider”, kijkt Laporte in gesprek met Sporza vooruit naar de klassiekers van volgend jaar. “Ik sta nog altijd een trede onder Wout en Mathieu. Zij hebben een geweldige erelijst en zijn de favorieten in elke koers waar ze aan de start staan. Ik maak deel uit van het groepje renners onder hen.” Maar ook renners van dat kaliber kunnen grote koersen winnen, stelt de renner van Jumbo-Visma (volgend jaar Visma | Lease a Bike). “Het is niet altijd de sterkste die de koers wint, dat maakt de wielersport net zo mooi.”

Waar wil Laporte zelf het liefste zou winnen? “Parijs-Roubaix”, is de 31-jarige renner duidelijk. “Ik heb al een Tour-etappe en klassiekers gewonnen. De volgende stap is een monument. Dat is de moeilijkste doelstelling om te realiseren, maar ik ga ervoor.” De beste klassering van de Europees kampioen in Parijs-Roubaix is een zesde plek in de regeneditie van 2021. Dit jaar kreeg hij op een belangrijk moment af te rekenen met een lekke band en eindigde hij als tiende.

Groen in de Tour?

Laporte start volgend jaar ook weer in de Tour de France. Aangezien Van Aert, de winnaar van de puntentrui in 2022, de Giro d’Italia betwist en La Grande Boucle dus overslaat, lijkt er een kans voor de Fransman om te jagen op de groene trui. Maar zelf ziet hij dat niet gebeuren. “In een ploeg zoals Visma-Lease a Bike is het moeilijk om die groene trui voor ogen te hebben. Wout kon dat wel, omdat hij een van de grote leiders van deze ploeg is. Voor mezelf is die groene trui ook geen doel om te winnen, ik zou liever een klassieker winnen.”

Gent-Wevelgem 2023

Over Van Aert gesproken: Laporte blikt in het interview met Sporza ook nog terug op Gent-Wevelgem. Laporte en Van Aert hadden daar een koppeltijdritje gereden, waarna de Fransman als eerste over de streep mocht komen van de Belg. Daar was na afloop veel over te doen. “Het was een emotionele zege, maar de kritiek na afloop was vervelend. De media hebben toen meer daarover gesproken dan over het nummertje dat Wout en ik met z’n tweeën hebben opgevoerd.”

“Toen we in 2022 met z’n tweeën naar de streep reden in de E3 en Wout won, was er nergens een kritisch geluid te horen. Maar na Gent-Wevelgem was er enorm veel kritiek. Het was Wouts keuze dat ik als eerste over de streep in Wevelgem mocht rijden en ik was daar heel gelukkig mee. Maar in Vlaanderen geven ze altijd kritiek op alles.”