zondag 31 december 2023 om 08:47

‘Rohan Dennis opgepakt na doodrijden echtgenote’

Twee weken voor de start van de Tour Down Under is Rohan Dennis groot nieuws in zijn thuisland Australië. Australische media melden namelijk dat de 33-jarige wielrenner, op zijn voorlaatste dag in dienst van Jumbo-Visma, is opgepakt en aangeklaagd voor het doodrijden van zijn echtgenote Melissa Dennis.

De 32-jarige Melissa Dennis – familienaam Hoskins – werd op zaterdag 30 december, even na 20.00 uur, op enkele meters van haar familiehuis aangereden door een Ute. Dit is een term die voornamelijk in Australië wordt gebruikt voor een pick-up. Ze werd vervolgens in kritieke toestand afgevoerd naar Royal Adelaide Hospital, waar ze bezweek aan haar verwondingen.

De Australische politie heeft in een statement bevestigd dat er een vrouw is overleden. “Na een crash in Medindie afgelopen nacht hebben we een man gearresteerd. Iets na acht uur werden de hulpdiensten opgeroepen, nadat er een melding binnenkwam van een vrouw die was aangereden door een auto.”

Dennis zou volgens Australische media achter het stuur hebben gezeten van de Ute en is inmiddels opgepakt en aangeklaagd voor ‘dood door gevaarlijk rijgedrag, onzorgvuldig/onnauwkeurig rijden en het in gevaar brengen van een mensenleven’. Dennis is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar moet op 13 maart voor de rechter verschijnen.

9News can tonight reveal renowned cyclist Rohan Dennis has been arrested and charged over the death of his wife. 32-year-old Melissa Dennis was tragically Killed, after being struck by a ute, near the couple’s Medindie home.@KellyCHughes_ #9News pic.twitter.com/Bbzv5i8hcl — 9News Adelaide (@9NewsAdel) December 31, 2023

De betreurde Melissa Hoskins was zelf ook een voormalig wielrenster. Ze was zeer succesvol op de baan. Ze kroonde zich in 2015 tot wereldkampioene op de ploegenachtervolging. In deze discipline werd ze meerdere keren Australisch kampioen. Ze was ook actief als wegwielrenster. Ze reed in 2011 een jaar voor het Belgische Lotto-Honda Team en kwam daarna ook vier seizoenen uit voor de Australische wielerploeg Orica-AIS.

In mei 2017 maakte ze bekend te stoppen als professioneel wielrenster, een jaar later trouwde ze met Rohan Dennis. Ze hadden samen twee kinderen.