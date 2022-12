Oude tijden herleven in tweestrijd tussen Van Aert en Van der Poel

Wout van Aert en Mathieu van der Poel strijden dit veldritseizoen weer op het scherpst van de snede om de overwinning. Na vijf onderlinge confrontaties staat het 3-2 voor de Belgische kampioen. Van Aert versloeg Van der Poel in de laatste twee crossen in Heusden-Zolder en Diegem, en dat is toch een opvallend gegeven.

De laatste keer dat Van Aert zijn Nederlandse rivaal twee keer op rij (in crossen waar beide kemphanen de finish wisten te bereiken) kon kloppen, was in… december 2015. Dat berekende Jonas Creteur van Sport/Voetbalmagazine. Zeven jaar geleden versloeg Van Aert Van der Poel achtereenvolgens in Mol, Francorchamps en Antwerpen.

Sindsdien haalt Van der Poel vaak de bovenhand in de onderlinge confrontaties en slaagde Van Aert er maar niet in om Van der Poel op twee opeenvolgende nederlagen te trakteren. Daar kwam woensdagavond dus verandering in, want na zijn zege in de Superprestige Heusden-Zolder bleek Van Aert ook in de Superprestige van Diegem te sterk voor Van der Poel.

Van der Poel nog altijd baas

Overigens is Van der Poels trackrecord in het veld nog altijd een stuk beter, als we kijken naar het aantal ontmoetingen. Van de 183(!) duels in het veld wist Van der Poel er maar liefst 114 te winnen. Van Aert was 47 keer de beste, slechts 22 keer triomfeerde een andere veldrijder.