dinsdag 12 september 2023 om 14:38

Vuelta 2023: Oude bekende zegt Jumbo-Visma gedag op rustdag

Jumbo-Visma heeft op de rustdag bezoek gekregen van een oude bekende. Oscar Freire kwam langs bij zijn oude ploeg om gedag te zeggen.

Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Jos van Emden zijn de enige Jumbo-Visma-renners die nog met Freire in de ploeg hebben. Van hen is Gesink op dit moment actief in de Vuelta. In de video zie je de 37-jarige Varssevelder een praatje maken met de Spanjaard.

Freire reed tussen 2003 en 2011 voor de Rabobank-ploeg. In zijn Rabobank-tijd won de Spanjaard drie keer Milaan-San Remo en werd hij een keer wereldkampioen.