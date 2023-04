Oud-winnaars Ewan en Cavendish starten goed omringd in de Scheldeprijs

Lotto Dstny en Astana Qazaqstan hebben beide hun selectie bekendgemaakt voor de Scheldeprijs. Caleb Ewan is woensdag de sprinter van dienst bij de Belgische formatie, Mark Cavendish moet het afmaken voor de Kazachse ploeg. Laatstgenoemde krijgt hulp van onder meer Cees Bol.

Ewan is een oud-winnaar van de Scheldeprijs: hij sprintte in 2020 naar de zege. De Australiër kan dit keer rekenen op een sterke sprinttrein met Jarrad Drizners, Jacopo Guarnieri, Michael Schwarzmann, Liam Slock en Rüdiger Selig.

“Hoewel we de weersvoorspellingen verder moeten opvolgen, ziet het er voorlopig naar uit dat de wind woensdag zal blijven liggen”, blikt ploegleider Allan Davis vooruit op de site van Lotto Dstny. “Dit verandert onze tactiek niet echt, maar speelt wel in ons voordeel. Met Caleb Ewan in ons team mikken we inderdaad op een sprint, waarin hij zijn snelle benen kan tonen.”

Ewan wist dit jaar nog geen UCI-zege te boeken, maar Lotto Dstny in het algemeen kan voorlopig terugkijken op een prima voorjaar. Davis wil die lijn doortrekken. “We hopen het momentum vast te houden en verder te bouwen op het succes van de afgelopen weken. Het hele team is gefocust en we hebben dit seizoen al mooie resultaten behaald. De klassiekers verlopen tot nu toe goed en we willen deze positieve lijn voortzetten.”

Cavendish en Bol

Voor Mark Cavendish, de kopman bij Astana Qazaqstan, zijn de eerste maanden van 2023 ook nog niet echt succesvol verlopen. Alleen in de UAE Tour sprintte hij een keer naar een derde plaats. In de Scheldeprijs, die Cavendish driemaal op zijn naam schreef (2007, 2008 en 2011) zal hij gesteund worden door Cees Bol, Martin Laas, Gleb Syritsa, Dmitriy Gruzdev, Yevgeniy Fedorov en Igor Chzhan.