Oud-winnaar Peter Sagan rijdt nog een laatste keer de Ronde van Vlaanderen

Peter Sagan maakt nog een keer zijn opwachting in de Ronde van Vlaanderen. De Slowaak, die na dit seizoen stopt als fulltime wielrenner, wist de Vlaamse Hoogmis in 2016 te winnen. Dit jaar is hij de meest opvallende naam bij TotalEnergies.

De 33-jarige Sagan reed de Ronde van Vlaanderen tot nu toe tien keer. Vijf maal eindigde hij in de top-10, waaronder twee keer op het podium. Naast zijn zege in 2016 was Sagan ook tweede in de editie van 2013, achter Fabian Cancellara.

De meest recente prestaties van de drievoudige wereldkampioen wijzen er niet op dat hij nogmaals mee gaat doen om een topnotering. In de E3 Saxo Classic haalde Sagan de finish niet en in Gent-Wevelgem werd hij 83ste. Ook in het Vlaamse openingsweekend kon hij geen indruk maken.

TotalEnergies komt naast Sagan ook met renners als Edvald Boasson Hagen, Anthony Turgis en Dries Van Gestel op de proppen. Laatstgenoemde werd woensdag nog zestiende in Dwars door Vlaanderen.

